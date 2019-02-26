У МВС розрахували першочергову потребу у камерах на дорогах

В Україні потрібно встановити щонайменше 1776 камер

Министерство внутренних дел (МВД) Украины рассчитало первоочередную потребность в камерах для запуска системы автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам главы МВД Арсена Авакова, это 1776 камер, из которых 1187 - камеры на дорогах населенных пунктов, а 589 - на дорогах государственного значения.

"Еще в конце прошлого года МВД разработало систему обработки данных, как ключевой элемент автоматической фиксации. В течение месяца проводилось тестирование работы системы. По результатам полицейскими вынесено более 15,5 тысяч тестовых постановлений об административных правонарушениях", ‑ отметил Аваков.

Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич отметил, что с октября 2018 года на 50 участках автодорог Украины осуществляется контроль за скоростью движения автомобилей с помощью лазерных измерителей скорости "TruCAM".

"За превышение установленных ограничений скорости движения патрульными вынесено почти 60 тыс. постановлений о привлечении лиц к административной ответственности. Наложено штрафов на общую сумму почти 16 млн гривен, из которых добровольно уплачено более 12 млн гривен", ‑ сказал Фацевич.

РБК-Украина сообщало, что в Министерстве внутренних дел (МВД) анонсировали внедрение системы фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движение (ПДД).

Напомним, в августе 2018 года Кабинет министров Украины направил в Верховную раду законопроект об усиление ответственности за нарушение ПДД.