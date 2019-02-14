МВС рекомендують розробити Стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності

Стратегія передбачає удосконалення держсистеми гідрометеорологічних спостережень

Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендует Министерству внутренних дел разработать и представить на рассмотрение Кабинета министров Стратегию развития гидрометеорологической деятельности в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, комитет на своем заседании рассмотрел результаты аудита Счетной палаты по эффективности использования средств госбюджета, направленных на гидрометеорологическую деятельность.

"Рекомендовать МВД Украины разработать и подать на рассмотрение Кабинета министров Стратегию развития гидрометеорологической деятельности в Украине, которая должна предусматривать совершенствование государственной системы гидрометеорологических наблюдений и ее сети", - говорится в сообщении.

Кроме того, комитет рекомендует разработать министерству и проект Государственной целевой программы по материально-техническому обеспечению деятельности национальной гидрометеорологической службы, которая должна предусматривать дальнейшее совершенствование законодательного, организационного и финансового обеспечения этой деятельности с определением действенных источников финансирования и их объемов (в том числе подходы и принципы государственно-частного партнерства).

Напомним, комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма в порядке контроля рекомендует Кабинету министров подготовить и внести в Верховную раду изменения в закон "О туризме".

Как писало РБК-Украина ранее, комитет парламента по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует Кабинету министров проверить обоснованность повышения ставок платы за использование собственных вагонов ПАО "Укрзализныця".