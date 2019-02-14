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МВС рекомендують розробити Стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності

Новини » Політика    14.02.2019 - 11:41
МВС рекомендують розробити Стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності
Фото: засідання комітету (komekolog.rada.gov.ua)

Стратегія передбачає удосконалення держсистеми гідрометеорологічних спостережень

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує Міністерству внутрішніх справ розробити і подати на розгляд Кабінету міністрів Стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, комітет на своєму засіданні розглянув результати аудиту Рахункової палати щодо ефективності використання коштів держбюджету, спрямованих на гідрометеорологічну діяльність.

"Рекомендувати МВС України розробити і подати на розгляд Кабінету міністрів Стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні, яка має передбачати удосконалення державної системи гідрометеорологічних спостережень та її мережі", - сказано у повідомленні.

Крім того, комітет рекомендує розробити міністерству і проект Державної цільової програми з матеріально-технічного забезпечення діяльності національної гідрометеорологічної служби, яка повинна передбачати подальше удосконалення законодавчого, організаційного та фінансового забезпечення цієї діяльності із визначенням дієвих джерел фінансування та їх обсягів (у тому числі підходи та принципи державно-приватного партнерства).

Нагадаємо, комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму в порядку контролю рекомендує Кабінету міністрів підготувати та внести до Верховної ради зміни до закону "Про туризм".

Як писало РБК-Україна раніше, комітет парламенту з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує Кабінету міністрів перевірити обґрунтованість підвищення ставок плати за використання власних вагонів ПАТ "Укрзалізниця".

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