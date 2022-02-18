ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Донбасі проблеми з мобільним зв'язком. Vodafone працює з перебоями

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 18 лютого 2022 03:08
На Донбасі проблеми з мобільним зв'язком. Vodafone працює з перебоями Фото: на Донбасі Vodafone працює з перебоями (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

На Донбасі з'явилися проблем з мобільним зв'язком. Користувачі в соцмережах з Луганської та Донецької області повідомляють, що мобільний оператор Vodafone в їх регіонах працює з перебоями.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Проблеми зі зв'язком виникли більше години тому. Користувачі в Facebook повідомляють, що зв'язку Vodafone немає у жителів Слов'янська, Краматорська, Покровська, Білокуракине, Сєвєродонецька та інших міст.

При цьому у користувачів інших мобільних операторів проблем зі зв'язком не виникало.

Пізніше почали з'являтися повідомлення про те, що в деяких населених пунктах зв'язок вже відновили, в деяких - частково.

На Донбасі проблеми з мобільним зв'язком. Vodafone працює з перебоями

У Vodafone кореспонденту РБК-Україна повідомили, що про проблему знають, проте не можуть назвати точну причину перебоїв.

"Зараз дійсно спостерігаються проблеми зі зв'язком у вказаних регіонах. На жаль, точних причин такої прикрої ситуації та термінів відновлення зв'язку ми надати не можемо", - повідомили РБК-Україна в Vodafone.

На Донбасі проблеми з мобільним зв'язком. Vodafone працює з перебоями

Нагадаємо, що 17 лютого відбулося загострення ситуації на Донбасі. Окупанти обстріляли Донецьку і Луганську області 50 разів, включаючи житлові райони та будинки, дитячий садок і школу, газопровід і залізну станцію. Обстріли велися з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Загострення на Донбасі
NEWS
Через можливе загострення. Окупанти готують евакуацію населення в ОРДО, - Генштаб
Через можливе загострення. Окупанти готують евакуацію населення в ОРДО, - Генштаб
DAILY
Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій