На Донбасі проблеми з мобільним зв'язком. Vodafone працює з перебоями

На Донбасі з'явилися проблем з мобільним зв'язком. Користувачі в соцмережах з Луганської та Донецької області повідомляють, що мобільний оператор Vodafone в їх регіонах працює з перебоями.

Проблеми зі зв'язком виникли більше години тому. Користувачі в Facebook повідомляють, що зв'язку Vodafone немає у жителів Слов'янська, Краматорська, Покровська, Білокуракине, Сєвєродонецька та інших міст.

При цьому у користувачів інших мобільних операторів проблем зі зв'язком не виникало.

Пізніше почали з'являтися повідомлення про те, що в деяких населених пунктах зв'язок вже відновили, в деяких - частково.

У Vodafone кореспонденту РБК-Україна повідомили, що про проблему знають, проте не можуть назвати точну причину перебоїв.

"Зараз дійсно спостерігаються проблеми зі зв'язком у вказаних регіонах. На жаль, точних причин такої прикрої ситуації та термінів відновлення зв'язку ми надати не можемо", - повідомили РБК-Україна в Vodafone.