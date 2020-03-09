У МВС розповіли про свідків у справі MH17

Ілюстративне фото (twitter.com/UkrEmbLondon)

Свідки катастрофи МН17 встигли сфотографувати ЗРК "Бук-1"

Заступник глави Міністерства внутрішній справ України Антон Геращенко розповів про свідків збиття літака рейсу МН17. Про це він написав в Facebook.

Він повідомив, що спочатку йому зателефонував Віталій Кропачов. За його словами, з червня Кропачов організував відеотрансляцію всього, що приходить на трасі з Ростова-на-Дону через Торез, Сніжне, Харцизьк на Донецьк. На початку липня web-камеру відключили.

"Але залишалися небайдужі люди. Зателефонувавши мені, Віталій Кропачов сказав, що один з його товаришів, тільки що, побачив незвичайну бойову машину на вулиці Сніжного. На той момент, за місяць, коли жителі Донеччини вже звикли до колон танків, БТР, "градів", які потоком текли в Україну - ця машина була незвичайною. Очевидець сказав Віталію, що вона схожа на якусь зенітно-ракетну установку", - написав заступник міністра.

Геращенко розповів, що попросив тоді Кропачова передати товаришеві, щоб той переглянув фотографії ЗРК виробництва РФ і СРСР і порівняв з побаченою машиною.

"Близько 17:00 я був у кабінеті заступника міністра МВС Тиграна Авакяна. Його набрав хтось із керівництва СБУ і запитав, чи не мають інформації в МВС з приводу того, що півгодини або годину назад з екранів радарів над Торезом пропав малайзійський Боїнг рейсу МН-17? ... Я набрав Віталія Кропачова і запитав, чи є вже інформація про модель ЗРК. Той сказав, що тільки що йому віддзвонилися і сказали, що на вулицях Сніжного сьогодні був ЗРК "Бук М1", - повідомив він.

За словами Геращенка, йому навіть вдалося зробити фото ЗРК "Бук-1" на вулицях Сніжного.

"Ще через годину мені прислали знімок, зроблений одним з жителів Сніжного з вікна свого будинку на околиці міста. Його увагу привернув різкий шум запуску ракети, яка вразила "Боїнг". І він встиг зняти інверсійний слід. З цієї фотографії, знаючи місце розташування будинку, можна було елементарно визначити точку запуску ракети. Наскільки мені відомо, за цією фотографією американці і європейці, з використанням супутників, відразу ж встановили і зафіксували точне місце пуску ракети", - пояснив Геращенко.

Він також повідомив, що на наступний день розвідник МВС в Луганську зробив фотографію вивезення в РФ цього ж "Бука" без однієї ракети. Потім її опублікував глава МВС Арсен Аваков.

Нагадаємо, головуючий в окружному суді Гааги у справі про катастрофу рейсу МН17 суддя Хендрік Штейнгауз заявив, що для винесення рішення в справі про причетність чотирьох осіб до трагедії знадобиться більше 14 днів.