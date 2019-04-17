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МВС ініціювало зустріч зі штабами Порошенко і Зеленського щодо дебатів

Новини » Вибори 2019    17.04.2019 - 16:28
МВС ініціювало зустріч зі штабами Порошенко і Зеленського щодо дебатів
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

МВС виступить третейським арбітром з точки зору забезпечення безпеки, заявив Аваков

Міністерство внутрішніх справ ініціювало зустріч представників штабів кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського для узгодження остаточного рішення по дебатам на НСК "Олімпійський". Про це міністр відомства Арсен Аваков заявив в ході брифінгу.

Аваков заявив, що МВС виступить третейським арбітром з точки зору забезпечення безпеки.

"Ми розуміємо, що у кожного штабу своє бачення ситуації, ми запросили представників штабів сьогодні на 17:00 прийти до остаточного рішення, поставивши на чільне місце насамперед безпеку. Ми впевнені, що зможемо прийти до адекватної схеми, коли обидва кандидати зможуть представити програму, суспільство отримає якісь відповіді, а ми отримаємо безпечний івент", - сказав він.

Відзначимо, що представники штабів підтвердили свою явку.

За словами Авакова, на дебатах Порошенка і Зеленського очікується до 60 тисяч осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, штаби кандидатів у президенти ще не погодили формат проведення передвиборних дебатів.

Станом на сьогодні на дебати Порошенка і Зеленського на стадіоні заброньовано 12 тисяч місць.

 

 

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