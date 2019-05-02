У МВС розповіли про ситуацію в Одесі в річницю трагічних подій

Акції на Куликовому полі в Одесі 2 травня проходять спокійно, ніяких повідомлень про замінування не було. Про це під час брифінгу в Одесі заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє прес-служба МВС.

Яровий розповів, в акціях беруть участь 200 осіб, Міністерство внутрішніх сил задіяло 2,5 тис. правоохоронців.

"Ми розуміли, що деякі сили будуть намагатися дестабілізувати ситуацію. Ми враховували всі ймовірні випадки, які можуть бути і тому ми тут всі на місці", - сказав Яровий.

Перший заступник міністра додав, що місце проведення заходу було взято під охорону та обстежено вибухотехніками з 7 години ранку 2 травня.

"Як бачите, у нас на дану хвилину все спокійно, ніяких повідомлень про мінування не було. Ми розуміємо всі виклики, тому організували роботу одеської поліції, також прибули придані сили Національної гвардії та патрульної поліції", - сказав Яровий.

Він повідомив, території Одеси створені мобільні групи, в тому числі спецпідрозділи, які будуть діяти виходячи з обстановки, яка буде складатися. Поліція з вчорашнього дня запровадила контроль на в’їзд у місто, на стаціонарних та додаткових постах проводиться ретельна перевірка транспортних засобів.

Нагадаємо, сьогодні, 2 травня, п’ята річниця трагічних подій в Одесі, коли у 2014 році внаслідок сутичок проросійських провокаторів з українськими активістами в Будинку профспілок загинуло 48 осіб.