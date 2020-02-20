У МВС розповіли, які регіони представляють евакуйовані українці

Евакуйовані з Китаю українці до поїздки в цю країну проживали в різних регіонах України. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

За його словами, в Україну евакуювали жителів Маріуполя, Кривого Рогу, Києва, а також Полтавської, Харківської, Миколаївської, Кіровоградської, Львівської, Волинської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Донецької, Житомирської, Запорізької, Закарпатської та Одеської областей.

Нагадаємо, станом на вечір 20 лютого жителі Нових Санжар Полтавської області продовжують блокувати дорогу до санаторію Національної гвардії, куди повинні розмістити евакуйованих з Китаю.

Зокрема, близько 200 осіб заблокували міст через Ворсклу, щоб не пропустити автобуси. Протестувальників з двох боків оточили підрозділи поліції, Національної гвардії та патрульної поліції. За деякими даними, для можливого силового розгону акції залучили 3,5 тис. правоохоронців. Місцеві вийшли на протести, оскільки в санаторії нібито немає умов для перебування карантинного типу.

