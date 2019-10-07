ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новий глава Нацполіції назвав умову для легалізації зброї

Новини » Політика    07.10.2019 - 09:26
Новий глава Нацполіції назвав умову для легалізації зброї
Фото: Ігор Клименко (npu.gov.ua)

Новий глава Нацполіції також підтримує у разі внесення змін до законодавства легалізацію проституції

Легалізацію зброї можливо провести тільки після завершення бойових дій. Про це заявив новий глава Нацполіції Ігор Клименко в інтерв'ю LB.ua.

Клименко заявив, що після завершення бойових дій потрібно вилучити незаконну зброю і вислухати експертів для прийняття цього рішення.

"Я вважаю, що перш за все потрібно вилучити незаконну зброю, а потім, можливо, провести аналіз всіх аргументів за і проти, вислухати експертів. Але все це - після того, як закінчаться бойові дії і не буде постійного джерела надходження нелегальної зброї, зате буде можливість належного контролю за легальним", - заявив Клименко.

Крім того, Клименко вважає, що Україна не готова до легалізації легких наркотиків.

"Що стосується легалізації легких наркотиків, я бачив, чим закінчується прийом легких наркотиків у дітей. Вважаю, суспільство поки до цього не готове", - зазначив він.

Новий глава Нацполіції підтримує у разі внесення змін до законодавства легалізацію проституції, "тому що ми все одно від цієї проблеми не позбудемося".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що виступає проти легалізації зброї. На думку президента легалізація зброї в країні, де йде війна, це неправильно.

Новий глава Нацполіції хоче збільшити чисельність поліцейських на місцях У Житомирській області затримали главу управління поліції за збут наркотиків
Новини України оружиеполициялегализация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся