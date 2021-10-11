У МВС розкрили нові подробиці розслідування замаху на Шефіра

"На сьогодні призначено близько 30 експертиз. Ми продовжуємо аналізувати величезний обсяг даних, здобутих з відповідних камер", - зазначив Єнін.

За його словами, виконував замах на Шефіра професіонал.

"Більше того, якщо порівняти цей замах на вбивство з тим злочином, який було вчинено в Черкасах, ми бачимо величезну різницю у швидкості встановлення об'єктивної істини в провадженні", - пояснює перший заступник глави МВС.

Єнін додав, що наразі у розслідування правоохоронці працюють на "відмінно", і вже найближчим часом суспільству буде повідомлено про просування в розслідуванні цього резонансного кримінального провадження.