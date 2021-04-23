У МВС просять Раду посилити кримінальну відповідальність за порушення авторських прав

У Міністерстві внутрішніх справ просять Верховну раду посилити відповідальність за злочини у сфері інтелектуальної власності . Йдеться про кримінальну відповідальність.

Заступник глави міністерства Антон Геращенко наголосив, що злочинцям часто вдається уникати відповідальності за скоєння злочинів проти інтелектуальної власності саме через недосконалість законодавства.

"Той, хто краде гроші чи товари, отримує реальний строк. А той, хто краде авторські права чи підробляє товари - штрафи чи умовне покарання. Саме тому я закликаю народних депутатів збільшити кримінальну відповідальність за злочини у сфері інтелектуальної власності", - зазначив замміністра.

Геращенко також звернув увагу, що необхідно поглиблювати рівень взаємодії правоохоронних органів та правовласника, щоб ефективніше розслідувати злочини, пов'язані із контрафактною діяльністю.