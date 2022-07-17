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В МВС прогнозують ріст рівня злочинності в Україні після війни: в чому причина

Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні збільшилася кількість злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю та викраденням транспорту. Загалом після війни на нас очікує зростання рівня злочинності та ми до цього готуємося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна в інтерв'ю Укрінформу.

Він пояснив, якщо слідувати світовим трендам, а також українському досвіду 2014-2015 років, то попереду Україну чекає зростання рівня злочинності.

"І це є нашим спільним викликом. І я кажу не лише про систему МВС, я кажу про усіх нас, як про українське суспільство загалом. Адже гідну відповідь цьому може дати кожен з нас спільно з правоохоронними органами. Ми бачимо, як гуртуються українці під час спільних викликів, як ми разом з ними протидіємо ДРГ і як протидіємо російському вторгненню", - розповів Єнін.

За його словами МВС, як центральний орган виконавчої влади, вже готується до цього виклику.

"На виконання доручення президента, опрацьовуємо модальності діяльності органів поліції та спрямування її фокусу саме на найбільш нагальні виклики та загрози, перед якими ми постанемо в післявоєнний період", - підсумував Єнін.

Нагадаємо, раніше глава МВС України Денис Монастирський вже заявляв, що у кожного українця вдома має бути зброя для захисту.

Також стало відомо, що згідно з опитуваннями Соціологічної групи "Рейтинг", в Україні вперше стало більше прихильників права на зброю, ніж противників.

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Міністерство внутрішніх справ України