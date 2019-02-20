МВС закликало кандидатів у президенти верифікувати свої акаунти у соцмережах

Для попередження недобросовісної агітації верифікуватимуться і замовники політичної реклами

Киберполиция Украины согласовала с представителями Facebook возможность использования упрощенной и ускоренной процедуры верификации для кандидатов в президенты Украины, а также верификацию заказчиков политической рекламы для предупреждения недобросовестной агитации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВС.

В министерстве призывают кандидатов в президенты как можно быстрее верифицировать свои аккаунты в Facebook и Instagram.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, это необходимо для предупреждения недобросовестной агитации и создания fake-профилей кандидатов, а киберполиция будет проводить специальный мониторинг до завершения предвыборной кампании.

"Мы будем выявлять фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации, которые используют имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы", - отметил министр.

Он добавил, что администрацией Facebook предусмотрена процедура верификации страниц кандидатов в виде получения голубой отметки (blue badge) в подтверждение ее подлинности.

Аваков также отметил, что киберполиция готова оказывать помощь в верификации профилей кандидатам по запросу.

Также с представителями Facebook были обсуждены меры по верификации заказчиков политической рекламы, которые введены социальной сетью для предупреждения недобросовестной агитации.

Согласно новым правилам размещения политической рекламы, рекламодатель должен подтвердить свою личность и сможет размещать такую рекламу только после успешного прохождения проверки, а пользователям будет доступна информация о заказчике рекламы.

Напомним, Служба безопасности Украины в ближайшее время начнет блокировку сайтов, котрые заподозрят в подрыве национальной безопасности страны перед выборами президента Украины.