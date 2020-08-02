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У МВС пригрозили відповідальністю за відмову посилювати карантин в червоній зоні

Київ, Неділя 02 серпня 2020 17:31
У МВС пригрозили відповідальністю за відмову посилювати карантин в червоній зоні
Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За словами Антона Геращенко, влада не хоче приймати непопулярні заходи через майбутні вибори

Місцева влада відповідає за здоров'я городян. Тому заяви мерів міст про те, що вони не будуть посилювати карантинні заходи є поганим рішенням для здоров'я громадян.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Громадське радіо".

За його словами, влада не хоче приймати непопулярні заходи через те, що у них вибори через два місяці.

"Тому ті мери міст, які займаються популізмом, хочуть стояти осторонь - говорити: Ми такі хороші, не треба нам карантину - будуть відповідати за кожного загиблого у своїх містах", - заявив Геращенко.

Нагадаємо, нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділять на чотири зони, наберуть чинності 3 серпня.

Відзначимо, що в червону зону карантину потрапили Тернопіль та Луцьк, але місцева влада відмовилася посилювати обмеження.

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