МВС попередило про перебої з видачею водійських прав і назвало причину

Міністерство внутрішніх справ України попередило про можливе припинення видачі водійських посвідчень. Також можуть бути перебої з наданням послуг з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.
Про це йдеться на сайті Головного сервісного центру МВС.
Як пояснили у відомстві, проблеми з наданням послуг пов'язані з перебоями у постачанні бланкової продукції до місцевих сервісних центрів.
"За інформацією Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через 2 дні", - зазначили в сервісному центрі.
Про поновлення надання послуг у міністерстві обіцяють повідомляти на вебсайтах регіональних сервісних центрів МВС.
Нагадаємо, з 1 червня Італія перестала визнавати українські водійські посвідчення.
Водночас у МВС заявляли, що Україна та Італія мають продовжити угоду про взаємне визнання водійських посвідчень вже у червні цього року.
Додамо, українці отримали змогу обміняти свої водійські права в Британії без іспитів.