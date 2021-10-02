ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

МВС пропонує направити вилучені з контрабанди кошти на зарплати силовикам

Новость на русском →
Трускавець, Субота 02 жовтня 2021 13:44
МВС пропонує направити вилучені з контрабанди кошти на зарплати силовикам Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пропонує підвищити розмір заробітної плати для працівників його структури. Для цього треба залучити вилучені з контрабанди кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС під час виїзного засідання фракції "Слуга народу".

"Де взяти ресурс для підвищення зарплат співробітникам системи МВС? Це виявлення контрафактної продукції - табак та алкоголь. Ми вже опрацювали з фахівцями напрямки, де можна дати бюджету мільярди гривень", - зазначив Монастирський.

Нагадаємо, сьогодні у Трускавці проходить другий день великого засідання фракції "Слуга народу" за участю офісу президента, уряду та силовиків.

Додамо, що сьогодні в обговорені підсумків роботи груп візьме участь президент Володимир Зеленський, він вже прибув на з'їзд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України
NEWS
Як виглядає Меркурій зблизька. Місія BepiColombo показала перші знімки
Як виглядає Меркурій зблизька. Місія BepiColombo показала перші знімки
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо