МВС повністю забезпечує порядок у Золотому, - Аваков

У межах своєї компетенції Міністерство внутрішніх справ (МВС) України повністю забезпечує правопорядок і безпеку у Золотому (Луганська область). Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба МВС у Facebook.

За словами Авакова, МВС передислокувало достатню кількість поліцейських і нацгвардійців у Золоте, а також забезпечило їх достатньою кількістю техніки та спецзасобів.

"Ми передислокували сюди достатню кількість особового складу Національної поліції України і Національної гвардії України, забезпечили відповідною кількістю техніки і спецзасобів для охорони громадської безпеки та порядку. ДСНС України готова виконувати свої обов'язки, включаючи допомогу населенню при виникненні будь-якої необхідності, у тому числі - наші вибухотехніки забезпечені засобами оперативного і гуманітарного розмінування", - сказав Аваков.

Також міністр внутрішніх справ заявив, що на ділянці в Золотому знищено близько 30 вибухонебезпечних предметів.

"Сьогодні фахівці ДСНС закінчують працювати на лінії розведення в Золотому. Як тільки війська будуть відведені у Богданівці - вони відразу приступають до роботи по розмінуванню і обстежують інженерні споруди. Після чого вони будуть розібрані", - сказав Аваков.

Нагадаємо, розведення сил і засобів в районі населеного пункту Петрівське в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі розпочнеться завтра, 8 листопада о 12:00.

Також РБК-Україна повідомляло, що помічник президента України Андрій Єрмак з делегацією іноземних послів відвідав лінію розмежування в районі Петрівського і заявив, що Україна дотримується угоди з розведення військ і чекає дзеркальних кроків від іншої сторони.