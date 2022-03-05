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У МВС показали, який має вигляд аеропорт "Бориспіль" після вторгнення Росії до України (відео)

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Україна , Субота 05 березня 2022 10:55
У МВС показали, який має вигляд аеропорт "Бориспіль" після вторгнення Росії до України (відео) Фото: який має вигляд аеропорт "Бориспіль " після вторгнення Росії в Україну (facebook com KyivAirport)
Автор: Кароліна Гайдук

24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України. Міністерство внутрішніх справ показало, як виглядає Міжнародний аеропорт "Бориспіль" після російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України на сторінці в Facebook.

"Таким Міжнародний аеропорт "Бориспіль" не був ще ніколи. Навіть COVID-19 "залишив" його охайним - порожнім, але охайним. Росія не дала часу навіть на збір речей. Тисячі зруйнованих планів, зруйнованих доль", - йдеться в повідомленні.

У МВС зазначили, що на даний момент аеропорт більше схожий на декорацію з фільму про Чорнобиль.Однак у відомстві запевнили, що після закінчення війни аеропорт відновить свою роботу.

"Ми все відбудуємо, чуєш? Твої термінали будуть знову живі, там буде звучати сміх і будуть проливатися сльози щастя. І роздратований мандрівник, який запізнився на рейс, ще не раз буде стукати ногами. І все буде краще, ніж раніше", - резюмували в прес-службі.

Нагадаємо, що в Україні закриті всі основні аеропорти країни.

Зазначимо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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