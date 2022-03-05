У МВС показали, який має вигляд аеропорт "Бориспіль" після вторгнення Росії до України (відео)
24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України. Міністерство внутрішніх справ показало, як виглядає Міжнародний аеропорт "Бориспіль" після російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України на сторінці в Facebook.
"Таким Міжнародний аеропорт "Бориспіль" не був ще ніколи. Навіть COVID-19 "залишив" його охайним - порожнім, але охайним. Росія не дала часу навіть на збір речей. Тисячі зруйнованих планів, зруйнованих доль", - йдеться в повідомленні.
У МВС зазначили, що на даний момент аеропорт більше схожий на декорацію з фільму про Чорнобиль.Однак у відомстві запевнили, що після закінчення війни аеропорт відновить свою роботу.
"Ми все відбудуємо, чуєш? Твої термінали будуть знову живі, там буде звучати сміх і будуть проливатися сльози щастя. І роздратований мандрівник, який запізнився на рейс, ще не раз буде стукати ногами. І все буде краще, ніж раніше", - резюмували в прес-службі.
Нагадаємо, що в Україні закриті всі основні аеропорти країни.
Зазначимо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.