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У МВС оцінили, чи наважиться Лукашенко ввести свою армію в Україну

Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Ймовірність того, що лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко може найближчим часом наказати своїй армії розпочати наземну операцію на території України низька. Хоч війська Білорусі все ж стягуються зараз до наших кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка в ефірі телемарафону.

"Говорити про те, що Лукашенко найближчим часом дасть вказівку своїй армії почати наземну операцію на території України все ж таки, поки що це малоймовірно", - сказав Денисенко.

Своєю чергою він нагадав, що зараз на білоруському напрямку їх сили проводять навчання та уточнив, вчора було досить багато різних вкидів та інформації про те, що на кордони з Україною їдуть "Смерчі" та інші артилерійські установки.

"У принципі хотілося б сказати про те, що у Білорусі є один - єдиний полігон, на якому можна проводити подібні стрільби та навчання, і він знаходиться відносно недалеко від українського кордону. І, на жаль, через це Україна має концентрувати і залишати достатньо великі свої сили на кордоні з Білоруссю", - пояснив Денисенко.

Разом з тим радник глави МВС звернув увагу, що ситуація поки що певною мірою напружена.

Білорусь розгортає війська біля кордону України

Нагадаємо, на початку травня Білорусь оголосила про проведення раптової перевірки сил реагування Збройних сил, які включатимуть, зокрема, перекидання частин і підрозділів у певні райони.

Після чого міністерство оборони Білорусі заявило про старт другого етапу перевірки сил реагування армії. Однак через нібито "загрозу з боку ЗСУ" Мінськ розгорне війська на кордоні з Україною.

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