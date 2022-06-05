В МВС оцінили, чи може Путін застосувати ядерну зброю
Президент Росії Володимир Путін, погрожуючи нанести ядерний удар, насправді, побоїться втілити свої погрози у життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка під час телемарафону.
"Насправді він побоїться робити будь-який ядерний удар. І це насправді треба доносити до наших друзів закордону", - каже він.
За словами Денисенка, Путін, погрожуючи натиснути червону кнопку, звичайно, блефує і бреше.
"Ніколи в житті він не випустить ядерної ракети, але, на жаль, багато хто в світі достатньо серйозно ставиться до цієї брехні зі сторони Путіна. Він знову піднімає ставки і, на жаль, у нас є застороги, що певні країни та лідери можуть почати достатньо довго думати та обговорювати правду чи не правду говорить Путін", - пояснює радник міністра.
Водночас він нагадує, що Путін "ніколи правди не говорить".
Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що завдаватиме нових ударів по території України, якщо озброєння "будуть і будуть поставлятися".
Як повідомлялось, за словами першого заступника голови МВС Євгенія Єніна, загрозу ядерного удару Росією не варто переоцінювати, однак необхідно завжди бути готовим до найгіршого сценарію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.