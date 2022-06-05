ru ua
Нд, 05 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В МВС оцінили, чи може Путін застосувати ядерну зброю

Новость на русском →
Україна, Неділя 05 червня 2022 16:16
В МВС оцінили, чи може Путін застосувати ядерну зброю Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Росії Володимир Путін, погрожуючи нанести ядерний удар, насправді, побоїться втілити свої погрози у життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка під час телемарафону.

"Насправді він побоїться робити будь-який ядерний удар. І це насправді треба доносити до наших друзів закордону", - каже він.

За словами Денисенка, Путін, погрожуючи натиснути червону кнопку, звичайно, блефує і бреше.

"Ніколи в житті він не випустить ядерної ракети, але, на жаль, багато хто в світі достатньо серйозно ставиться до цієї брехні зі сторони Путіна. Він знову піднімає ставки і, на жаль, у нас є застороги, що певні країни та лідери можуть почати достатньо довго думати та обговорювати правду чи не правду говорить Путін", - пояснює радник міністра.

Водночас він нагадує, що Путін "ніколи правди не говорить".

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що завдаватиме нових ударів по території України, якщо озброєння "будуть і будуть поставлятися".

Як повідомлялось, за словами першого заступника голови МВС Євгенія Єніна, загрозу ядерного удару Росією не варто переоцінювати, однак необхідно завжди бути готовим до найгіршого сценарію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні