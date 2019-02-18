МВС полегшило передачу автомобільних номерів

Відпер передачу можна здійснити у всіх обласних центрах

Министерство внутренних дел Украины облегчило процедуру перезакрепления индивидуальных номерных знаков транспортных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министерства в Facebook.

Как отмечается в сообщении, владелец ИНЗ может перезакрепить его с другим принадлежащим ему транспортным средством или передать его владельцу другого транспортного средства, подав в любой территориальный сервисный центр МВД пакет необходимых документов.

Ранее перезакрепление осуществлялось на основании справки, которую можно было получить исключительно в Главном сервисном центре МВД.

Как сообщало РБК-Украина, в августе 2018 в центре Киева открыли новый сервисный центр Министерства внутренних дел Украины, где можно от 30 минут до 2 часов со вторника по субботу зарегистрировать автомобиль, изменить необходимые данные в свидетельстве о регистрации транспортного средства или же заменить удостоверение водителя.

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2018 году сервисные центры МВД входили в тройку наиболее коррумпированных структур. В сфере получения различных разрешений в сервисных центрах МВД опыт коррупции имеют 54,3% респондентов.