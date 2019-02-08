МВС назвало області, найбільш завантажені перереєстрацією авто на "єврономерах"

Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області залишаються найбільш завантаженими

В сервисных центрах Министерства внутренних дел западных областей в связи с окончанием льготного периода растаможки автомобилей значительно увеличилось количество перерегистраций авто с "еврономерами". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

В МВД рекомендуют владельцам авто выбирать другие города города или соседние области. Это уменьшит очереди и облегчит процесс регистрации.

По информации ведомства, наиболее загружены области: Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая.

Напомним, по данным на 7 февраля за таможенное оформление 80,1 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией граждане уже заплатили более 5 млрд гривен.

Законы о растаможке авто на иностранных номерах №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

Отметим, 22 февраля 2019 года заканчивается срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

С 24 мая владельцы авто с иностранной регистрацией, которые вовремя не осуществили их таможенное оформление, будут платить штрафы по 170 тыс. гривен.

По данным Минфина, в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах.