МВС назвало області, найбільш завантажені перереєстрацією авто на "єврономерах"

Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області залишаються найбільш завантаженими
У сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ західних областей у зв'язку із закінченням пільгового періоду розмитнення автомобілів значно збільшилася кількість перереєстрацій авто з "еврономерами". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
У МВС рекомендують власникам авто вибирати інші міста міста або сусідні області. Це зменшить черги та полегшить процес реєстрації.
За інформацією відомства, найбільш завантажені області: Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька.
Нагадаємо, за даними на 7 лютого за митне оформлення 80,1 тис. автомобілів з іноземною реєстрацією громадяни вже заплатили понад 5 млрд гривень.
Закони про розмитнення авто на іноземних номерах №8487 і №8488 набрали чинності 25 листопада 2018 року.
Відзначимо, 22 лютого 2019 року закінчується термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автомобілів будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.
З 24 травня власники авто з іноземною реєстрацією, які вчасно не здійснили їх митне оформлення, будуть платити штрафи за 170 тис. гривень.
За даними Мінфіну, на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах.