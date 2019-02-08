МВС назвало області, найбільш завантажені перереєстрацією авто на "єврономерах"

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області залишаються найбільш завантаженими

У сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ західних областей у зв'язку із закінченням пільгового періоду розмитнення автомобілів значно збільшилася кількість перереєстрацій авто з "еврономерами". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

У МВС рекомендують власникам авто вибирати інші міста міста або сусідні області. Це зменшить черги та полегшить процес реєстрації.

За інформацією відомства, найбільш завантажені області: Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька.

Нагадаємо, за даними на 7 лютого за митне оформлення 80,1 тис. автомобілів з іноземною реєстрацією громадяни вже заплатили понад 5 млрд гривень.

Закони про розмитнення авто на іноземних номерах №8487 і №8488 набрали чинності 25 листопада 2018 року.

Відзначимо, 22 лютого 2019 року закінчується термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автомобілів будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.

З 24 травня власники авто з іноземною реєстрацією, які вчасно не здійснили їх митне оформлення, будуть платити штрафи за 170 тис. гривень.

За даними Мінфіну, на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах.