У МВС назвали терміни ліквідації наслідків паводків

Гостра фаза ліквідації найбільш важких наслідків повені на заході України займе близько десяти днів. Це будуть роботи для відновлення найнеобхідніших об'єктів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

За його словами, міністерство перекинуло всі сили для того, щоб швидше подолати наслідки стихії.

"Але все одно, є важка ручна робота, коли люди просто розбирають завали дерев, які перегороджують мости. Це гігантська проблема, 10 днів буде йти гостра фаза, коли ми будемо ліквідовувати найсерйозніші (наслідки паводків, - ред.)", - сказав Аваков.

Він уточнив, що день-два будуть тривати роботи у Верховинському районі.

"Зможемо відновити дорогу. Сьогодні над цим працювали", - заявив Аваков.

Міністр також зазначив, що для ліквідації наслідків стихії задіяно 1,5 тисячі нацгвардійців і рятувальників.

Нагадаємо, у Закарпатській області збитки від руйнівних паводків оцінили в 176 млн гривень.

Також у Чернівцях паводки завдали збитків на мінімум 8 млн гривень - затопило ринки, вулиці і приватні будинки.

Крім того, повені в західних областях України завдали мільйонних збитків інфраструктурі.