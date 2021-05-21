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Молдова відновлює роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною

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Кишинів, П'ятниця 21 травня 2021 14:24
Молдова відновлює роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною Фото: на кордоні з Молдовою відкриють всі КПП (facebook com DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

Молдова з 24 травня відновить роботу всіх контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною. Вони будуть оформляти пасажирський і вантажний транспорт.

Про це пише місцеве видання Newsmaker.

Також повідомляється, що відкриваються і пункти пропуску на кордоні з Румунією, крім КПП Липкани-Редеуци-Прут, оскільки румунська сторона поки не відновила його роботу.

У Прикордонній поліції також нагадали, що з березня 2020 року для запобігання поширенню коронавірусу Молдова призупинила роботу кількох КПП на кордоні з Україною та Румунією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Молдова укладуть угоду про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Також стало відомо, що на кордоні з Румунією в 2021 році відкриють новий пункт пропуску "Дяківці". Його будівництво хочуть завершити до 24 серпня. До цього український уряд затвердив план заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки. Зокрема, на 35 пунктів на кордоні витратять 9,8 млрд гривень.

Також раніше повідомлялося, що Україна і Молдова хочуть побудувати міст через Дністер.

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