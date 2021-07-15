У МВС назвали причину відставки Авакова

Причина відставки Арсена Авакова з поста міністра внутрішніх справ стало прохання президента України Володимира Зеленського. Рішення було спокійним і виваженим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави МВС Антона Геращенко .

За його словами, візит в Україну заступника помічника Держсекретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Джорджа Кента і його зустріч з Аваковим не має до відставки ніякого відношення.

"Рішення президента було запропонувати Авакову піти у відставку. Він прийняв це рішення. Воно було спокійним і виваженим. Воно давно готувалося", - сказав Геращенко в ефірі телеканалу"Україна 24".

Нагадаємо, Аваков оголосив про свою відставку 13 липня. Він написав заяву про звільнення, опублікувавши його в своєму Facebook.

Верховна рада проголосувала за відставку Авакова з посади голови МВС вранці 15 липня. Її підтримали понад 290 парламентаріїв.

Кандидатом на пост глави МВС висунутий нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський. Рада проголосує за його призначення 16 липня - це буде першим питанням на порядку.

Більше про перестановку в керівництві МВС читайте в матеріалі "Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі".