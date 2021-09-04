В МВС назвали попередню причину пожежі в костелі Святого Миколая

Попереднью причиною пожежі в столичному костелі Святого Миколая стало коротке замикання. Воно виникло в органі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС Дениса Монастирського.
Наразі на місці події працюють рятувальники ДСНС України, які ліквідовували пожежу, та представники Національної поліції, які проводять розслідування, а також працівники костелу.
"Попередньо, причиною загоряння було коротке замикання в органі. Саме в той час, після 21.00 години, в костелі проводилася репетиція", - повідомив Монастирський.
Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.
"Призначено ряд експертиз. Упродовж тижня експерти мають дати кінцевий висновок причини загоряння", - додав міністр.
Детальніше про пожежу в костелі Святого Миколая - в матеріалі "РБК-Україна".