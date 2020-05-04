ru
ua

У МВС назвали область з найбільшою кількістю порушень карантину

Новини » Коронавірус   

У Рівненській області виявили 26 громадського харчування, що працюють з порушенням карантину

Найбільше порушень під час карантину правоохоронці зафіксували в Рівненській області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за останній час поліція склала 10 330 протоколів про порушення карантинних норм.

"загалом перевірка встановила порушення майже по кожній області. Ми маємо в лідерах, як це ні дивно, Рівненську область. Це я кажу про об'єкти живлення. У нас є 26 випадків, коли працювали з порушеннями кафе або ресторани. Донецька область - 17, Харківська - 14 Запорізька - 12", - заявив Аваков.

За його словами, за всіма випадками були оформлені адміністративні протоколи.

"Зараз всі ці заклади закриті", - додав він.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція зафіксувала порушення в гіпермаркетах і ресторанах під час карантину. Зокрема, були виявлені порушення в торгових центрах "Епіцентр" і "Нова лінія" були випадки, при яких торгували меблями і предметами електроніки, що не передбачено умовами карантину.

Нагадаємо, раніше журналісти проекту Bihus.Info виявили, що ресторан народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр" продовжує працювати, незважаючи на карантин.

Тищенко повинен скласти депутатський мандат, - Лерос Мер Черкас відповів на погрози Авакова
Читати всі новини