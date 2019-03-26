У МВС назвали кількість загиблих нацгвардійців на Донбасі

З початку війни на Донбасі загинули 219 військовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook директора департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка.

Шевченко повідомив, що наразі у Нацгвардії налічується близько 45 тис. особового складу, тоді як за законом передбачено збільшення за потреби до 60 тис.

"34495 учасників бойових дій; 1364 відзначені державними нагородами, зокрема 188 посмертно; три Героя України (посмертно) - генерал-майор Сергій Кульчицький, лейтенант Богдан Завада, солдат Євген Тельнов; всього - 219 загиблих в АТО і ООС; 812 поранених і травмованих на війні; 14 зниклих без вісти. Із Днем Національної гвардії України!", - написав Шевченко.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що на сході України внаслідок агресії Російської Федерації загинули майже три тисячі українських військовослужбовців.

Як писало РБК-Україна, офіційні дані ООН свідчать, що з квітня 2014 до кінця 2018 року на Донбасі загинули від 12,8 тис. до 13 тис. людей. З них 4 тис. - українські військові, 5,5 тис. - представники збройних формувань, а також 298 пасажирів збитого рейсу MH17 (більшість із загиблих - громадяни Нідерландів).