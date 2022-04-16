МВС знайшло в банках України 200 мільярдів гривень компаній з РФ і Білорусі
Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін відзвітував про роботу правоохоронців із виявлення активів РФ і її вірного союзника – Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.
Українські правоохоронці виявили значні суми на рахунках російських і білоруських компаній у фінансових установах України. Це кошти орієнтовно 7 тисяч компаній з російськими чи білоруськими власниками.
"Якщо банки прислухаються до рекомендацій Нацполіції та Нацбанку, то зможемо говорити, що 200 мільярдів гривень будуть недопущені для виплати на територію РФ із відповідною виплатою податків і використання цих коштів в інтересах ведення бойових дій в Україні", – заявив Єнін.
Нагадаємо, що уряд Естонії назвав слабким ефект від наразі запроваджених проти РФ санкцій.
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