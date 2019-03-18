У МВС нагадали про відповідальність за порушення таємниці голосування

У разі порушення передбачається штраф, виправні роботи або обмеження волі

На виборах в Україні заборонено фотографувати виборчий бюлетень під час голосування. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко у ході брифінгу, повідомляє пресс-служба МВС.

За словами Варченка, виборцям забороняється фотографувати свій виборчий бюлетень, демонструвати його під час голосування, оскільки, таким чином виборець порушує таємницю голосування.

"Ніяких селфі в кабінках, ніяких звітів. Ми розуміємо, що за попередньою практикою проведення виборчих кампаній було таке, що виборець після того, як проголосував, йде і отримує якусь частину грошей, чи все, чи якусь частину, яку обіцяли після того, як той проголосує", - заявив Варченко.

Кримінальний кодекс передбачає штраф, виправні роботи або обмеження волі до двох років для виборців, які порушують таємницю голосування, приймають пропозиції або отримують неправомірну вигоду за певні дії під час голосування або утримання від них (наприклад, відмова від голосування або вибір на користь певного кандидата).

У той же час Варченко уточнив, що йдеться про публічне порушення таємниці голосування, яке також може вважатися агітацією, яка офіційно заборонена в день виборів. У той же час у приватному спілкуванні виборець має право повідомити про кандидата, якому віддав свій голос.

Нагадаємо, вибори президента України відбудуться 31 березня.

Як писало РБК-Україна, переселенцям з Донбасу та Криму, які бажають взяти участь в голосуванні на президентських виборах, до 25 березня необхідно подати відповідну заяву до органів Державного реєстру виборців.