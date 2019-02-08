МВС моніторить реєстр виборців для виявлення "мертвих душ"

Аваков застерігає членів виборчих комісій від фальсифікацій

Министерство внутренних дел в рамках избирательной кампании 2019 года начало мониторинг реестра избирателей для выявления так называемых "мертвых душ". Как информирует РБК-Украина, об этом сказал глава министерства Арсен Аваков в ток-шоу "Право на власть", передает пресс-служба МВД.

По словам министра, это делается для того, чтобы не допустить фальсификаций.

"Мы будем очень внимательно проверять, чтобы в реестре избирателей не было ни мертвых душ, ни ситуации, когда за человека кто-то проголосует", - сказал Аваков.

Он, что МВД внимательно следит за регистрацией жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма и призвал членов избирательных комиссий воздержаться от участия в фальсификациях.

"Мы имеем базу данных пересечения границы, и если мы увидим, что избирательная комиссия выдала бюллетень человеку, который не пересекал границу и находится заграницей, то это уголовная ответственность. Поэтому я хочу сказать членам комиссии, не участвуйте ни в каких схемах", - подчеркнул министр.

Напомним, в МВД заявили, что за последние три недели шесть раз возросло количество жителей оккупированных территорий, которые желают изменить место голосования на президенстьких выборах.