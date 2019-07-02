МВС почало перевіряти на фейковість дзвінки про мінування

Міністерство внутрішніх справ змінило алгоритм реагування на повідомлення про замінування. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба МВС у Facebook.

Відповідне рішення було прийняте, щоб не допустити зрив процесу голосування у день виборів до Верховної ради.

"Ми розуміємо, що у день голосування, є ризик отримати велику кількість повідомлень про замінування виборчих дільниць. Після відповідної перевірки, такі повідомлення виявляються хибними, але перевірка приміщення займає багато часу. Щоб не допустити зриву процесу голосування у день виборів, наказом міністра внутрішніх справ було змінено алгоритм реагування на повідомлення про замінування. Відтепер, рішення про евакуацію після обробки всієї інформації приймає безпосередньо керівник", - поінформував Яровий.

Нагадаємо, в кінці червня МВС анонсувало перегляд алгоритму дій поліції під час реагування на дзвінки про мінування: планувалося перевіряти, чи не є повідомлення "фейком".

Як писало РБК-Україна, представники Нацполіції минулого понеділка перевіряли інформацію про замінування усіх шкіл, пологових будинків і торгових центрів у Києві. Також повідомлялося про замінування ряду продуктових супермаркетів.