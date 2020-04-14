У МВС хочуть збільшити покарання для "сталкерів"

У Міністерстві внутрішніх справ виступають за збільшення адміністративних штрафів чорнобильським "сталкерам". Про це у Facebook заявив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

За його словами, наразі покарання для порушників у зоні відчуження унеможливлює боротьбу зі "сталкерством". Так, штраф за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення, складає 310 гривень.

"Тільки цього року поліція Київської області склала 59 таких адмінпротоколів на порушників. Минулого 2019 було складено 380 протоколів на нелегальних туристів. У 2018 - 196. Але тих, хто уникає навіть такого символічного покарання як штраф у 310 гривень - ще більше", - зазначив Шевченко.

Він розповів, що у деяких випадках "сталкери" не можуть вибратися із Чорнобильської зони самостійно, і, користуючись низькими штрафами, самі викликають поліцію, аби та вивезла їх із зони.

"Зона величезна, всю її проконтролювати нереально. Настав час законодавцям зробити покарання за "сталкерство" жорсткішим, тільки так збережемо унікальний природній світ чорнобильської зони та її безпеку загалом", - резюмував Шевченко.

Зазначимо, у Держагентстві України з питань управління зоною відчуження заявили, що масштабні пожежі в Чорнобильській зоні могли початися через сталкерів, оскільки підпали сталися там, де зона закрита на карантин.

Також РБК-Україна повідомляло, що за перші два місяці 2020 року у зоні відчуження Чорнобильської АЕС затримали 32 сталкера.