МВС готове забезпечити охорону стадіону під час дебатів

Міністерство внутрішніх справ України готове забезпечити охорону дебатів між лідерами президентської гонки на виборах-2019 Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на стадіоні НСК "Олімпійський". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на директора департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка.

За його словами, співробітники міністерства - Національна поліція, Національна гвардія, та ДСНС - вже мають досвід роботи на стадоні.

"Стадіон так стадіон. Не вперше. Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА у травні минулого року провели без проблем. Відтак підрозділи МВС України готові забезпечити охорону публічного порядку і безпеки на "Олімпійському" під час президентських дебатів", - написав Шевченко у Facebook.

Нагадаємо, Петро Порошенко прийняв виклик кандидата у президенти Володимира Зеленського щодо проведення дебатів на стадіоні НСК "Олімпійський".

Додамо, Центрвиборчком опублікував дані підрахунку 100% протоколів виборів 2019. Зокрема, Зеленський набирає 30,24% голосів - за нього проголосували 5 млн 713 тис. 825 осіб. Далі йде Петро Порошенко з результатом 15,95% - за нього проголосували 3 млн 14 тис. 523 виборців.