МВС Німеччини планує розширити повноваження спецслужб

Фото: МВС Німеччини (twitter.com/bmi_bund)

МВС пропонує наділити співробітників BfV правом на проведення "онлайн-обшуків", під якими мається на увазі прихований доступ до ПК

Міністерство внутрішніх справ Німеччини виступило з ініціативою, що Федеральному відомству з охорони конституції ФРН (BfV) необхідно надати повноваження з перехоплення закодованого вмісту чатів і голосових повідомлень в месенджерах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Міністерство пояснює необхідність зміни законодавства тим, що радикальні ісламісти і праві екстремісти використовують месенджери при підготовці терактів.

Також Міністерство внутрішніх справ Федеративної Республіки Німеччина пропонує наділити співробітників BfV правом на проведення "онлайн-обшуків", під якими мається на увазі прихований доступ до персональних комп'ютерів, смартфонів і інших аналогічних пристроїв з можливістю читання даних. Однак подібні дії можливі лише при наявності підозр на підготовку тяжких злочинів, підкреслили у відомстві.

Ще одне запропоноване нововведення - можливість для спецслужб в майбутньому зберігати дані неповнолітніх. Зараз німецьке законодавство дозволяє подібну практику лише стосовно підлітків, які досягли 14 років.

Нагадаємо, у Федеративній Республіці Німеччина, за даними спецслужб, почастішали хакерські атаки на життєво важливі інфраструктурні об'єкти. Відзначається, що основною метою зловмисників є перешкоджання забезпечення населення водою і електроенергією, пошкодження комунікаційних систем і порушення іншої повсякденної діяльності.

Крім того, Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини проведе перевірку правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" на екстремізм. Зокрема, відомство перевірить внутрішньопартійне об'єднання "Крило" і молодіжної організації "Молода альтернатива".