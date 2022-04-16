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МВС залучатиме іноземних фахівців для розмінування України

Фото: Іноземці допоможуть розмінувати Україну (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сподівається на допомогу дружніх країн у питанні очищення від російських снарядів території України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Українська влада вирішила збільшити вдвічі чисельність піротехніків. Окрім того, у МВС розраховують поповнення своїх лав іноземними фахівцями.

"Сьогодні буде прийнята відповідна постанова уряду, і до 400 піротехніків додатково буде долучено до роботи. Крім того, ми розраховуємо на залучення міжнародних команд у найближчі два тижні зі США, Канади, Португалії, низки європейських країн, які приїдуть зі своєю технікою і допоможуть розміновувати будинки", – заявив Монастирський.

Міністр також розповів про вилучення фахівцями ДСНС понад п'яти тисяч вибухонебезпечних предметів щодня. За його словами, кожен новий день війни додає 30 днів до процесу розмінування.

До слова, очільник КМВА заявив про нарощування підготовки Києва до оборони.

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