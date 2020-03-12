МВС буде карати за недотримання карантину

За невиконання постанови про карантин через коронавірус в Україні будуть застосовувати штрафи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника міністра внутрішніх справ Михайла Апостола у Facebook.

За його словами, порушникам карантину загрожують штрафи або кримінальна відповідальність.

"МВС закликає відповідально ставитися до ситуацій, які можуть загрожувати життю і здоров'ю громадян. Зокрема, дотримуватися правил карантину", - повідомив він.

При цьому Апостол додав, що співробітники правоохоронних органів мають право здійснювати рейди й перевіряти дотримання вимог Кабінету міністрів у період карантину.

"Мова йде, наприклад, про тритижневий карантин у навчальних закладах по всій Україні. Порушників притягуватимуть до відповідальності. Мова йде, звичайно, про посадових осіб або відповідальних за суб'єкти господарської діяльності", - зазначив він.

За словами Апостола, покаранням для порушників буде штраф або обмеження волі до трьох років.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів ввів карантин в Україні у зв'язку з поширенням коронавіруса у світі. Зокрема, з 12 березня по 3 квітня в усіх областях заборонені масові зібрання понад 200 осіб, закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України закупило понад 90 тисяч експрес-тестів для виявлення коронавіруса. Тести дозволяють виключити наявність звичайного грипу.