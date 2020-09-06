МВС Білорусі заявляє про сотні затриманих на сьогоднішніх акціях

На протестах в Білорусі 6 вересня затримали сотні демонстрантів. Мова йде про затриманих на акціях по всій країні.

Про це заявила прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова, передає "РИА Новости".

За її словами, вже затримано сотні людей, але точне число назвуть у понеділок.

У той же час білоруські ЗМІ пишуть про жорстокі затримання не тільки в центрі Мінську, але і в інших частинах столиці Білорусі - на Немизі, проспекті Переможців, площі Свободи і Парку Перемоги. Загалом у Мінську за сьогодні затримали понад 120 осіб, але список постійно оновлюється. При цьому стверджується, що людей затримує не тільки ОМОН, але і невідомі без розпізнавальних знаків в масках і з кийками.

Зокрема, близько 15 невідомих у кепках, масках і з палицями в руках увірвалися в кав'ярню O Petit, в якій сховалися демонстранти. Невідомі розбили скляні двері, увірвалися всередину і витягли назовні кілька людей.

Крім того, відомо про кількох затриманих у Вітебську.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мінську силовики затримали кількох учасників протесту біля резиденції президента Олександра Лукашенка. Крім того, після завершення масових акцій були зафіксовані затримання і в інших частинах міста.

Також сьогодні із застосуванням сльозогінного газу і кийків була розігнана акція в Гродно.