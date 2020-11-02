ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МВС Білорусі підтверджує затримання близько 300 учасників протестів

Автор: РБК-Україна

На протестах в Білорусі 1 листопада затримали близько 300 учасників. А для розгону акцій силовики застосовували світлошумові боєприпаси і гумові кулі.

Про це у Telegram повідомила прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

Повідомляється, що вчора в Білорусі зафіксували 13 протестних акцій. Найчисленнішою стала хода в Мінську з блокуванням проїжджої частини проспекту Незалежності, після чого протестувальники прибули до урочища Куропати.

МВС Білорусі зазначає, що акції супроводжувалися фактами активної протидії правоохоронним органам, а в районі Логойского тракту протестувальники використали саморобний вибуховий пристрій.

Популярні новини

"За порушення законодавства про масові заходи на території Мінська і Мінського району затримано близько 300 осіб, відносно них складено адміністративні протоколи", - зазначила Чемоданова.

Нагадаємо, вчора в Мінську пройшла чергова масова акція проти режиму Олександра Лукашенка, силовики стягували броньовані всюдиходи з кулеметами, а також водомети.

Минулого тижня він виступив з новими погрозами щодо протестувальників і заявив, що силовики "не будуть брати полонених".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьпротестЗадержание