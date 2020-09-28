У МВС Білорусі підтвердили затримання понад 350 учасників протестів

Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило затримання понад 350 учасників акцій протесту у країні в неділю, 27 вересня. Всього, за даними силовиків, у країні зафіксували 22 протестні акції.

Про це повідомили в прес-службі МВС Білорусі.

Також силовики підтвердили застосування спецзасобів по відношенню до демонстрантів у Могильові та Гомелі.

"Для стримування натиску мітингувальників та запобігання нападу на міліціонерів довелося застосувати спецзасоби, а найбільш активні учасники були затримані. Всього за минулу добу по країні затримано понад 350 осіб до розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень", - повідомили в МВС.

При цьому в МВС заявили, що кількість учасників протестів значно зменшилася порівняно з попередніми вихідними.

Відзначимо, за даними правозахисників, на акції протесту в Білорусі 27 вересня вийшли близько 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, у неділю в Білорусі відбувся 50-й день протестів. Демонстранти провели "народну інавгурацію" Світлани Тіхановської. При цьому РБК-Україна писало, що в Гомелі силовики для розгону демонстрантів стріляли з автомата.