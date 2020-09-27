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У Гомелі під час розгону протесту силовик стріляв з автомату

Гомель, Неділя 27 вересня 2020 19:55
У Гомелі під час розгону протесту силовик стріляв з автомату
Фото: силовик стріляє з автомату в Гомелі (скрін відео)
Автор: Дмитро Левицький

У Гомелі під час розгону акції протесту силовики застосували вогнепальну зброю. Один з міліціянтів почав стріляти з автомату в повітря, щоб відігнати натовп мітингувальників.

Відео з цим інцидентом опублікувало видання "Радіо Свобода".

На відео видно, як під час розгону протестувальників один із силовиків починає робити одиночні постріли у повітря з автомату.

В цей час інші міліціянти за допомогою газу відтісняють натовп демонстрантів з вулиці.

Джерело: Радіо Свобода

Опубліковано Дмитром Левицьким Неділя, 27 вересня 2020 р.

Зазначимо, сьогодні у містах Білорусі проходила так звана "народна інавгурації" опозиціонерки Світлани Тіхановської, яка проголосила себе законно обраним лідером країни.

Раніше повідомлялося про застосування сльозогінного газу та світлошумових гранат проти мітингувальників у білоруському Гомелі.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі говорять про затримання близько 200 учасників нібито "несанкціонованих" заходів у містах країни.

У Мінську сьогодні також затримували учасників акцій протесту, перед цим у місто стягли військову техніку та силовиків.

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