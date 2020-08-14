МВС Білорусі відкриває "гарячу лінію" з питань місцезнаходження затриманих

Також можна залишити контактну інформацію для зворотного зв'язку
Міністерство внутрішніх справ (МВС) Білорусі заявило про відкриття "гарячої лінії" для інформування громадян про місце перебування затриманих протестувальників. Вона запрацює в 14:00.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Також можна залишити контактну інформацію для зворотного зв'язку у разі, якщо громадянина немає у списках.
Телефони для уточнення інформації по Мінську: (017) 218-73-92, (017) 218-73-40, (017) 239-43-84.
Телефон для уточнення інформації по Брестській області: (0162) 20-55-87.
Телефон для уточнення інформації по Вітебській області: (0212) 24-03-29.
Телефони для уточнення інформації по Гомельській області: 102.
Телефони для уточнення інформації по Гродненській області: (0152) 797220, 102.
Телефони для уточнення інформації по Мінській області: (01795) 5-24-32, 102
Телефон для уточнення інформації за Могилевської області: 102.
Нагадаємо, за чотири дні протестів у Білорусі затримали близько 7 тисяч людей.
Тим часом, у Білорусі третій день проходять страйки на найбільших підприємствах країни.
Зазначимо, Олександр Лукашенко відреагував на масштабні страйки у Білорусі.