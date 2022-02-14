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Чоловіча збірна Австрії виграла олімпійське "золото" в командних змаганнях із стрибків з трампліна

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Пекін, Понеділок 14 лютого 2022 16:41
Чоловіча збірна Австрії виграла олімпійське "золото" в командних змаганнях із стрибків з трампліна Фото: Ян Герль (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

Відбулися командні змагання серед чоловіків зі стрибків на лижах з трампліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

У фіналі змагалися вісім найсильніших команд.

Найкраще виступила збірна Австрії, яка й перемогла. Друге місце посіла команда Словенії, на третьому – Німеччина.

Результати командних змагань:

"золото" – Австрія (Штефан Крафт, Даніель Губер, Ян Герль, Мануель Феттнер) – 942,7 бали

"срібло" – Словенія (Ловро Кос, Цене Превц, Тімі Зайц, Петер Превц) – 934,4 бали

"бронза" – Німеччина (Константін Шмід, Штефан Лейг, Маркус Айзенбіхлер, Карл Гайгер) – 922,9 бали

Нагадаємо, китаянка Сюй Ментао виграла "золото" в лижній акробатиці.

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