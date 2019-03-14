Муженко назвав кількість добровольців в українській армії

З 2014 року майже 170 тис. добровольців уклали контракти з ЗСУ

В период с 2014 по 2018 годы в Украине почти 170 тыс. добровольцев заключили контракты с армией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Генштаба Виктора Муженко.

Муженко отметил, что в ходе мобилизации для отражения российской агрессии в 2014 году более 40 тыс. украинцев добровольно изъявили желание служить в Вооруженных Силах Украины.

"В период с 2014 по 2018 годы почти 170 000 человек добровольно заключили контракты с Вооруженными силами. Люди, которые всегда готовы защищать Украину от российской агрессии, являются важнейшей гарантией защиты ее независимости", - добавил он.

Напомним, ранее в Генштабе заявили о переходе Вооруженных сил на украинские ракеты и боеприпасы.

Отметим, на прошлой неделе президент Петр Порошенко анонсировал создание совместного украинско-турецкого предприятия. Предполагается, что новый оборонный завод будет производить в Запорожье комплектующие к современной беспилотной технике. Он также анонсировал испытания ударного беспилотного комплекса "Байрактар", которые Украина закупила у Турции.