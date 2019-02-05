Муженко та інші чиновники масово присвоюють службове житло, - розслідування

Журналісти заявляють про можливі порушення при приватизації житла

Украинские топ-чиновники массово присваивают служебное жилье, в том числе с нарушениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

В расследовании говорится, что в Киеве за последние четыре года на учете состояли 2500 служебных квартир, однако часть из них, в том числе элитные апартаменты, перешла в частную собственность.

В частности, судье КСУ Александру Касминину в декабре 2013 года предоставили служебное жилье в "Панораме на Печерске" площадью более 150 квадратных метров, уже в мае 2014 года он ее приватизировал. На сегодня стоимость жилья составляет около 5 млн. При этом Касминин только в 2017 году получил более 1 млн гривен зарплаты, а его супруга - 3 млн гривен дивидендов. Также его семья владеет рядом объектов недвижимости в Полтаве.

В этом же комплексе начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко получил служебное жилье в 2013 году, а в мае 2015 его приватизировала супруга военного. Кроме того, бывшая судья Тамара Грищенко смогла присвоить жилье через два года после отставки.

Также в расследовании говорится, что один из кандидатов в Верховный суд, бывший судья Высшего хозяйственного суда Сергей Могил приватизировал квартиру в элитном комплексе на бульваре Дружбы народов. На собеседовании он отметил, что семья нуждалась в улучшении жилищных условий, хотя элитную квартиру уже продали и приобрели апартаменты площадью более 180 квадратных метров.

По данным расследования, служебную квартиру в ЖК "Хрустальные источники" возле парка "Феофания" приватизировал и нынешний замначальника следственного управления полиции Киева Эдуард Соловьев. Журналисты отмечают, что он декларировал золото, бриллианты, коллекцию монет и крупные суммы наличных.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве судьи массово продают служебное жилье после приватизации.