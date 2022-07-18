Чоловіки-військовослужбовці зможуть брати декретну відпустку: що відомо

Верховна рада в першому читанні підтримала надання відпустки чоловікам-військовослужбовцям для догляду за дитиною, однак є умова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.

"Як соавтор законопроєкту, вважаю, що це питання зараз є нагальним. Тому сподіваюся законопроєкт буде остаточно прийнятий вже скоро", - додає Гончаренко.

"Мова йде про рівні умови у мирний час та у воєнний стан", - пише депутат.

Законопроєкт пропонує надавати декрет чоловікам-військовослужбовцям, у разі, якщо його жінка також є військовослужбовцем.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Верховна рада сьогодні також підтримала заборону на примусове стягнення боргів за комунальні послуги.

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