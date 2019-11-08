Чоловіки в Україні курять в три рази частіше за жінок

Сьогодні близько третини українців (31%) в віці від 18-ти років і старше є курцями. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

При цьому більшість з них (29%) палить звичайні сигарети, а меншість (2%) - електронні.

У той же час, більше двох третин жителів України (68%) в даний час не курять.

Сукупна частка курців серед українських чоловіків становить 50%, з яких 47% курять звичайні сигарети, а 3% - електронні. Серед жінок сукупна питома вага курців досягає 15%, які розпадаються на 14% курців тютюну і 1% курців електронних сигарет.

Якщо розглядати населення у віковому плані, то виявиться, що найбільш висока питома вага курців тютюну спостерігається серед осіб у віці 30-39 років (38%).

Опитування проводилося в період з 7 по 16 вересня 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, на початку 2019 року 24,2% дорослих українців було щоденними курцями (42,2% чоловіків і 9,4% жінок) і ще 2% дорослих курили час від часу.

Відзначимо, за даними ООН, від куріння щорічно у світі помирає близько 6 млн осіб. Зазначається, що загальні економічні втрати від куріння перевищують 1,4 трлн доларів на рік.