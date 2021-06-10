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Чоловіка, який дав ляпаса Макрону, засудили до в'язниці

Автор: Андрій Василюк

Чоловік, який дав ляпаса президенту Франції Емануелю Макрону, засудили до тюремного ув'язнення. Він отримав 18 місяців із 14-місячним відтермінуванням.

Про це повідомляє AFP.

"Чоловік, який ударив президента Франції Макрона, отримав 18 місяців в'язниці, 14 з яких відтерміновано", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура просила засудити до 18 місяців тюремного ув'язнення чоловіка, який дав ляпас президенту Франції Еммануелю Макрону під час його візиту до південно-східної частини країни на початку цього тижня.

Як розповів прокурор Алекс Перрін, підозрюваний, наближений до руху "жовтих жилетів" і поділяючий ультраправі думки, пояснив, що "діяв інстинктивно", щоб висловити своє невдоволення.

Обвинувачені є членами місцевих груп, пов'язаних з "бойовими мистецтвами та середньовіччям", сказав прокурор.

Стаття про насильство щодо особи, наділеного владою, за якою обвинувачується 28-річний Дам'єн Т., передбачає максимальне покарання у вигляді 8 років позбавлення волі і штрафу в розмірі 45 тисяч євро.

Французькому президентові Еммануелю Макрона 8 червня під час поїздки по країні дали ляпаса. Після інциденту стало відомо про арешт двох осіб - 28-річного Дам'єна Т. і Артура К.

Відзначимо, інцидент з ляпасом Макрон назвав одиничним і ні з чим не пов'язаним. Французький лідер закликав не перебільшувати його.

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