Чоловік влаштував стрілянину біля міськадміністарції Вишгорода: його затримали
У Вишгороді Київської області біля будівлі міської адміністрації чоловік влаштував стрілянину з пістолета. Постраждалих в результаті інциденту немає. Поліція його затримала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
Правоохоронці зазначили, що чоловік прийшов вдень 5 липня до будівлі міськадміністрації Вишгорода і відкрив вогонь з пістолета. Жертв і постраждалих в результаті інциденту немає.
Поліція затримала того, хто стріляв. При ньому крім пістолета виявлено предмет, схожий на меч. Зброю вилучено. Обставини і причини події встановлюються.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.
Фото: у Вишгороді чоловік влаштував стрілянину (kv.npu.gov.ua)
Нагадаємо, 5 липня в Черкасах сталася стрілянина через конфлікт між двома іноземцями. В результаті інциденту ніхто не постраждав.